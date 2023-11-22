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Более миллиона залога — ВАКС взыскал деньги с депутата-взяточника с Одесчины

22 ноября 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Более миллиона залога — ВАКС взыскал деньги с депутата-взяточника с Одесчины
Здание ВАКС. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) поддержал предложение прокурора САП и взыскал в доход государства 1,8 миллиона гривен из депутата Измаильского района. Ранее Ивана Пойдолова объявили в международный розыск, когда он сбежал в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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"Коллегия судей ВАКС согласилась с доводами прокурора и удовлетворила ходатайство в полном объеме. Также, суд изменил меру пресечения указанному лицу на содержание под стражей. После задержания лица будет решен вопрос о применении этой меры пресечения", говорится в сообщении.

Кроме того, суд поддержал позицию прокурора и принял решение осуществлять специальное судебное производство (in absentia) в отношении указанного обвиняемого.

В чем подозревают депутата

Депутат в сговоре с мэром Рени Игорем Плеховым захотел получить 100 тысяч долларов США за "содействие" в решении вопроса о выделении земельного участка коммунальной собственности площадью 2,5 гектара в аренду.

24 января при получении первого транша в 50 тысяч долларов США их разоблачили. На следующий день им обоим сообщили о подозрении.

Напомним, в Одессе правоохранительные органы провели успешную операцию, задержав иностранца, разыскиваемого в течение шести лет Интерполом за серию тяжких преступлений. По данным следователей, 51-летний мужчина был приговорен в Республике Молдова к девяти годам лишения свободы за торговлю людьми, в том числе детьми, и избегал исполнения наказания.

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