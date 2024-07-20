Новий колумбарій на Одещині: оголошено тендер на три млн грн

Понад три мільйони гривень на кладовище — на Одещині облаштують колумбарій
На Одещині з'явиться місце захоронення урн з прахом після кремації. Новий колумбарій планують побудувати на Южненському кладовищі, а на роботи виділять з бюджету понад три млн грн. Наразі вже оголошений тендер на пошук підрядника.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
Замовник новенького колумбарію у м. Южне стало Управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області. На закупівлю там виділили 3 620 171 гривень. Пропозиції прийматимуть до 26 липня, а місця захоронення урн мають бути готові до 20 грудня.
Що планують зробити
- Земляні роботи;
- улаштування основи під фундаменти;
- улаштування стін та перегородок;
- улаштування козирків дерев'яних на металеви кронштейнах з покриттям;
- зовнішнє облицювання плиткою;
- благоустрій тротуарів та відновлення асфальту;
- роботи з улаштування освітлення та благоустрою прилеглої території, зокрема озеленення.
Інші тендери на Одещині
Ми писали, що в Одеському крематорії планують оновити обладнання, зокрема закупити нову піч. На такі потреби з місцевого бюджету буде виділено майже 11 млн гривень.
Також ми повідомляли, що в Одеському слідчому ізоляторі планують відновлення даху режимного корпусу №5, відомого також як корпус для VIP-арештантів. Згідно з інформацією установи, на ремонтні роботи виділено понад п'ять млн грн, і вже оголошено тендер на вибір підрядника.
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