Новий колумбарій на Одещині: оголошено тендер на три млн грн

Колумбарна стіна на кладовищі "Шаровечка". Фото: Суспільне

На Одещині з'явиться місце захоронення урн з прахом після кремації. Новий колумбарій планують побудувати на Южненському кладовищі, а на роботи виділять з бюджету понад три млн грн. Наразі вже оголошений тендер на пошук підрядника.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Замовник новенького колумбарію у м. Южне стало Управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області. На закупівлю там виділили 3 620 171 гривень. Пропозиції прийматимуть до 26 липня, а місця захоронення урн мають бути готові до 20 грудня.

Інформація проведення тендеру. Фото: скриншот

Що планують зробити

Земляні роботи;

улаштування основи під фундаменти;

улаштування стін та перегородок;

улаштування козирків дерев'яних на металеви кронштейнах з покриттям;

зовнішнє облицювання плиткою;

благоустрій тротуарів та відновлення асфальту;

роботи з улаштування освітлення та благоустрою прилеглої території, зокрема озеленення.

Інші тендери на Одещині

Ми писали, що в Одеському крематорії планують оновити обладнання, зокрема закупити нову піч. На такі потреби з місцевого бюджету буде виділено майже 11 млн гривень.

Також ми повідомляли, що в Одеському слідчому ізоляторі планують відновлення даху режимного корпусу №5, відомого також як корпус для VIP-арештантів. Згідно з інформацією установи, на ремонтні роботи виділено понад п'ять млн грн, і вже оголошено тендер на вибір підрядника.