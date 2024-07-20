Новый колумбарий в Одесской области: объявлен тендер на три млн грн

Колумбарная стена на кладбище "Шаровечка". Фото: Суспільне

В Одесской области появится место захоронения урн с прахом после кремации. Новый колумбарий планируют построить на Южненском кладбище, а на работы выделят из бюджета более трех млн грн. Уже объявлен тендер на поиск подрядчика.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Детали тендера

Заказчик нового колумбария в г. Южном стало Управление капитального строительства Южного городского совета Одесского района Одесской области. На закупку там выделили 3 620 171 гривен. Предложения будут приниматься до 26 июля, а места захоронения урн должны быть готовы к 20 декабря.

Информация о проведении тендера. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Земляные работы;

устройство основания под фундаменты;

устройство стен и перегородок;

устройство козырьков деревянных на металлических кронштейнах с покрытием;

наружная облицовка плиткой;

благоустройство тротуаров и восстановление асфальта;

работы по устройству освещения и благоустройству прилегающей территории, в частности, озеленению.

Другие тендеры в Одесской области

Мы писали, что в Одесском крематории планируют обновить оборудование, в частности закупить новую печь. На такие нужды из местного бюджета будет выделено около 11 млн гривен.

Также мы сообщали, что в Одесском следственном изоляторе планируется восстановление крыши режимного корпуса №5, известного также как корпус для VIP-арестантов. Согласно информации учреждения, на ремонтные работы выделено более пяти млн грн и уже объявлен тендер по выбору подрядчика.