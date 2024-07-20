Новый колумбарий в Одесской области: объявлен тендер на три млн грн

Более трех миллионов гривен на кладбище — в Одесской области обустроят колумбарий
В Одесской области появится место захоронения урн с прахом после кремации. Новый колумбарий планируют построить на Южненском кладбище, а на работы выделят из бюджета более трех млн грн. Уже объявлен тендер на поиск подрядчика.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
Заказчик нового колумбария в г. Южном стало Управление капитального строительства Южного городского совета Одесского района Одесской области. На закупку там выделили 3 620 171 гривен. Предложения будут приниматься до 26 июля, а места захоронения урн должны быть готовы к 20 декабря.
Что планируют сделать
- Земляные работы;
- устройство основания под фундаменты;
- устройство стен и перегородок;
- устройство козырьков деревянных на металлических кронштейнах с покрытием;
- наружная облицовка плиткой;
- благоустройство тротуаров и восстановление асфальта;
- работы по устройству освещения и благоустройству прилегающей территории, в частности, озеленению.
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Также мы сообщали, что в Одесском следственном изоляторе планируется восстановление крыши режимного корпуса №5, известного также как корпус для VIP-арестантов. Согласно информации учреждения, на ремонтные работы выделено более пяти млн грн и уже объявлен тендер по выбору подрядчика.
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