Понад тридцять суден завантажуються в портах Великої Одеси

Балкер HAJE NAFELA. Фото: MarineTraffic

Станом на сьогодні, 21 січня, в портах Великої Одеси 32 судна на завантаженні. Усі вони пізніше попрямують до різних країн світу з українською продукцією, переважно аграрною.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 13 суден, ще 15 — у Чорноморську, та 4 — у Південному. Крім того, ще 5 суден прямують на вихід з портів, а на вхід відомо поки що про 3 кораблі.

Нагадаємо, Україні протягом минулого року вдалося збільшити експорт залізницею до портів на 23%. Станом на початок січня цей показник становить майже 150 мільйонів тонн.

Також ми повідомляли, що у 2023 році в Україні спостерігалося значне збільшення обсягів експорту — кількість експортованої продукції зросла приблизно на 112 тонн порівняно з 2022 роком. Найбільшим експортним товаром за обсягом стала кукурудза. Попри збільшення фізичних обсягів експорту, вартість експортованих товарів впала на 18,7% і становить 35,8 мільярда доларів.

Додамо, Україна є провідним світовим постачальником соняшникової олії та насіння. У 2022 році українські сільгоспвиробники досягли виробництва приблизно 6,5 мільйона тонн олії, що становить приблизно 42% від загальносвітового обсягу. Проте обсяг експорту суттєво зменшився через вторгнення Росії. Основною причиною цього зниження стало блокування чорноморських портів, які грали ключову роль в експорті зерна. Крім того, українські експортери зіштовхнулися з труднощами через блокування пунктів пропуску на західних кордонах. До цих проблем додалася ще одна — криза у Червоному морі, що призвела до уповільнення українського сільськогосподарського експорту у січні 2024 року на 20%.