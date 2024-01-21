Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Более тридцати судов загружаются в портах Большой Одессы arrow

Более тридцати судов загружаются в портах Большой Одессы

21 января 2024 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Более тридцати судов загружаются в портах Большой Одессы
Балкер HAJE NAFELA. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На сегодня, 21 января, в портах Большой Одессы находятся 32 судна на погрузке. Все они позже отправятся в разные страны мира с украинской продукцией, преимущественно аграрной.

Об этом Новости.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Читайте также:
Движение судов в акватории Черного моря. Фото: скриншот.

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 13 судов, еще 15 — в Черноморске, и 4 — в Южном. Кроме того, еще 5 судов направляются на выход из портов, а на вход известно пока о 3 кораблях.

Напомним, Украине в течение прошлого года удалось увеличить экспорт по железной дороге в порты на 23%. По состоянию на начало января этот показатель составляет около 150 миллионов тонн.

Также мы сообщали, что в 2023 году в Украине наблюдалось значительное увеличение объемов экспорта — количество экспортируемой продукции выросло примерно на 112 тонн по сравнению с 2022 годом. Крупнейшим экспортным товаром по объему стала кукуруза. Несмотря на увеличение физических объемов экспорта, стоимость экспортируемых товаров упала на 18,7%, составляя 35,8 миллиарда долларов.

Украина является ведущим мировым поставщиком подсолнечного масла и семян. В 2022 году украинские сельхозпроизводители достигли производства около 6,5 миллиона тонн масла, что составляет примерно 42% от общемирового объема. Однако объем экспорта существенно снизился из-за вторжения России. Основной причиной этого снижения стало блокирование черноморских портов, игравших ключевую роль в экспорте зерна. Кроме того, украинские экспортеры столкнулись с трудностями из-за блокирования пунктов пропуска на западных границах. К этим проблемам добавилась еще одна — кризис в Красном море, приведший к замедлению украинского сельскохозяйственного экспорта в январе 2024 года на 20%.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
зерно
Новости Одессы
экспорт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

8 января 2024

06:40 Сколько стоит 1 г золота в Украине — цена на драгоценные металлы в январе

Актуальное по теме