Более тридцати судов загружаются в портах Большой Одессы

Балкер HAJE NAFELA. Фото: MarineTraffic

На сегодня, 21 января, в портах Большой Одессы находятся 32 судна на погрузке. Все они позже отправятся в разные страны мира с украинской продукцией, преимущественно аграрной.

Об этом Новости.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Читайте также:

Движение судов в акватории Черного моря. Фото: скриншот.

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 13 судов, еще 15 — в Черноморске, и 4 — в Южном. Кроме того, еще 5 судов направляются на выход из портов, а на вход известно пока о 3 кораблях.

Напомним, Украине в течение прошлого года удалось увеличить экспорт по железной дороге в порты на 23%. По состоянию на начало января этот показатель составляет около 150 миллионов тонн.

Также мы сообщали, что в 2023 году в Украине наблюдалось значительное увеличение объемов экспорта — количество экспортируемой продукции выросло примерно на 112 тонн по сравнению с 2022 годом. Крупнейшим экспортным товаром по объему стала кукуруза. Несмотря на увеличение физических объемов экспорта, стоимость экспортируемых товаров упала на 18,7%, составляя 35,8 миллиарда долларов.

Украина является ведущим мировым поставщиком подсолнечного масла и семян. В 2022 году украинские сельхозпроизводители достигли производства около 6,5 миллиона тонн масла, что составляет примерно 42% от общемирового объема. Однако объем экспорта существенно снизился из-за вторжения России. Основной причиной этого снижения стало блокирование черноморских портов, игравших ключевую роль в экспорте зерна. Кроме того, украинские экспортеры столкнулись с трудностями из-за блокирования пунктов пропуска на западных границах. К этим проблемам добавилась еще одна — кризис в Красном море, приведший к замедлению украинского сельскохозяйственного экспорта в январе 2024 года на 20%.