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Попри шторм, температура води у Чорному морі прогріється до 22 °С

19 червня 2023 07:10
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Беженар Тетяна
журналіст
Температура води у Чорному морі
Чайка на морських хвилях. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Протягом дня 19 червня, в Одесі та області синоптики прогнозують штормове попередження. Попри це, температура морської води сягне позначки +22 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води у Чорному морі

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Приморського на Одещині та Стерегуще в Криму.  Там вода там прогрілася до +23,3°С. В Одесі температура є нижчою всього на один градус і становить +22,3°С

Температура морської води. Фото: tur-pogoda
Температура морської води біля населених пунктів. Фото: meteopost

Одеські пляжі непридатні для купання

Пляжі Одеси визнано непридатними для купання через забруднення. Відповідне рішення прийняли члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

Нагадаємо, у відібраних пробах морської води на паразитарні дослідження  виявлено яйця та личинки гельмінтів, як людей, так і тварин. Крім того, екологи зафіксували зниження рівня солоності.

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