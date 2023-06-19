Чайка на морських хвилях. Фото: Новини.LIVE

Протягом дня 19 червня, в Одесі та області синоптики прогнозують штормове попередження. Попри це, температура морської води сягне позначки +22 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Температура води у Чорному морі

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Приморського на Одещині та Стерегуще в Криму. Там вода там прогрілася до +23,3°С. В Одесі температура є нижчою всього на один градус і становить +22,3°С

Температура морської води. Фото: tur-pogoda

Температура морської води біля населених пунктів. Фото: meteopost

Одеські пляжі непридатні для купання

Пляжі Одеси визнано непридатними для купання через забруднення. Відповідне рішення прийняли члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

Нагадаємо, у відібраних пробах морської води на паразитарні дослідження виявлено яйця та личинки гельмінтів, як людей, так і тварин. Крім того, екологи зафіксували зниження рівня солоності.