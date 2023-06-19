Чайка на морской волне. Фото: Новини.LIVE

В течение дня 19 июня в Одессе и области синоптики прогнозируют штормовое предупреждение. Тем не менее, температура морской воды достигнет отметки +22 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды в Черном море

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Приморского на Одесчине и в Стерегуще в Крыму. Там вода т прогрелась до 23,3°С. В Одессе температура ниже всего на один градус и составляет +22,3°С

Температура морской воды. Фото: tur-pogoda

Температура морской воды вблизи населенных пунктов. Фото: meteopost

Одесские пляжи непригодны для купания

Пляжи Одессы признаны непригодными для купания из-за загрязнения. Соответствующее решение было принято членами комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Напомним, в отобранных пробах морской воды на паразитарные исследования обнаружены яйца и личинки гельминтов, как людей, так и животных. Кроме того, экологи зафиксировали понижение уровня солености.