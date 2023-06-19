Несмотря на шторм, температура воды в Черном море прогреется до 22 °С
В течение дня 19 июня в Одессе и области синоптики прогнозируют штормовое предупреждение. Тем не менее, температура морской воды достигнет отметки +22 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура воды в Черном море
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Приморского на Одесчине и в Стерегуще в Крыму. Там вода т прогрелась до 23,3°С. В Одессе температура ниже всего на один градус и составляет +22,3°С
Одесские пляжи непригодны для купания
Пляжи Одессы признаны непригодными для купания из-за загрязнения. Соответствующее решение было принято членами комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.
Напомним, в отобранных пробах морской воды на паразитарные исследования обнаружены яйца и личинки гельминтов, как людей, так и животных. Кроме того, экологи зафиксировали понижение уровня солености.