Попри шторм в Чорному морі ракетоносій рф: скільки "Калібрів" споряджено

Загрозу ракетних ударів виключати неможливо

Третій день поспіль в Чорному морі дуже потужний шторм. Ворог зменшив корабельне угруповування, втім ракетоносій напоготові.

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Раніше ми спостерігали понад 10 кораблів, зараз це 6 кораблів в Чорному морі, разом із суднами забезпечення. Серед них один підводний ракетоносій, спорядження якого може сягати 4 ракет типу "Калібр". Це спосіб “залишатися на чергуванні”, демонструвати силу та нагадувати про власну присутність", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала що, скоріш за все ракети не будуть застосовані, однак загроза залишається. Також військові спостерігають й за активність ворожої авіації. Однак негода критична й для літаків. В тому числі не спостерігається застосування "Шахедів" через сильний поривчастий вітер.

Втім негода протягом дня, за даними синоптиків, може відступити. Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.

В пріоритеті у ворога залишатимуться об’єкти енергетичної інфраструктури. Адже це тиск на населення. Електрика має дуже велике значення для розвитку економіки та для побутових зручностей.

Зазначимо, окупанти почали використовувати керовані бомби. Гуменюк пояснила принцип їх роботи — деталі читайте в матеріалі.