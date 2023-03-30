Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Попри шторм в Чорному морі ракетоносій рф: скільки "Калібрів" споряджено arrow

Попри шторм в Чорному морі ракетоносій рф: скільки "Калібрів" споряджено

30 березня 2023 10:28
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загрозу ракетних ударів виключати неможливо
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Третій день поспіль в Чорному морі дуже потужний шторм. Ворог зменшив корабельне угруповування, втім ракетоносій напоготові. 

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Читайте також:

"Раніше ми спостерігали понад 10 кораблів, зараз це 6 кораблів в Чорному морі, разом із суднами забезпечення. Серед них один підводний ракетоносій, спорядження якого може сягати 4 ракет типу "Калібр". Це спосіб “залишатися на чергуванні”, демонструвати силу та нагадувати про власну присутність", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Речниця ОК "Південь" додала  що, скоріш за все ракети не будуть застосовані, однак загроза залишається. Також військові спостерігають й за активність ворожої авіації. Однак негода критична й для літаків. В тому числі не спостерігається застосування "Шахедів" через сильний поривчастий вітер. 

Втім негода протягом дня, за даними синоптиків, може відступити. Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.    

В пріоритеті у ворога залишатимуться об’єкти енергетичної інфраструктури. Адже це тиск на населення. Електрика має дуже велике значення для розвитку економіки та для побутових зручностей. 

Зазначимо, окупанти почали використовувати керовані бомби. Гуменюк пояснила принцип їх роботи — деталі читайте в матеріалі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

10:38У Міноборони Китаю виступили з заявою про співпрацю з росією

10:30 Брежнєва та Меладзе розпродають свої російськомовні хіти, — росЗМІ

10:24 Російські окупанти зайняли майже усі медичні заклади Луганської області, — голова ОВА

Новина з відео

10:23 Голова СБУ зустрівся з амбасадоркою США: деталі переговорів

10:18 Тренер "Марселя" прибрав конкурента Маліновського: відома причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:03 У ПЦУ заявили, що готові оформлювати документи на Почаївську Лавру

10:01 В Україні зафіксували рекордний сплеск викрадень авто

09:53 ПДВ на пальне повернуть до довоєнних 20%, — Гетманцев

09:45 Кіберзбір для ЗСУ: Фонд "Повернись живим" відзвітував про суму донатів

09:44 Росія планує нову мобілізацію: британська розвідка пояснила, як кремль маскуватиме цей процес

Новина з відео

10:23 Голова СБУ зустрівся з амбасадоркою США: деталі переговорів

Новина з відео

08:25 "Робота результативна": в ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація на Кінбурнській косі

Новина з відео

06:15 Як зробити сирну каву: п'ять дивовижних рецептів і тонкощі приготування

Новина з відео

23:27 Стовп полум'я та чорного диму: у росії стався вибух на газопроводі

Ексклюзив

22:22УПЦ МП виселяють із Лаври: реакція вірян, відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:25 Окупанти скаржаться, що місцеві на захоплених територіях до них погано ставляться: перехоплення

Ексклюзив

18:50Резніков розповів, що необхідно Україні для контрнаступу

Ексклюзив

18:20Хорватія передасть Україні додаткову військову допомогу: про що йдеться

Новина з відео

18:16 Росіяни готують провокації на українсько-білоруському кордоні: перехоплення СБУ

Новина з відео

15:37 "Зате не ліберал!": Соловйов виправдав пропагандиста, який заскринив дівчину з пишним бюстом

Ексклюзив

07:15Будьте обережні: астрологіня назвала ймовірні дати масованих обстрілів України у квітні

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

Ексклюзив

20:00Загублений боєкомплект: чи встигне Захід дати снаряди для контрнаступу ЗСУ

15:16Декларації про доходи: кому з біженців потрібно показати зароблене та за що передбачені штрафи

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

Актуальне по темі

None 30 Березень 10:41

У Міноборони Китаю виступили з заявою про співпрацю з росією

None 30 Березень 10:29

Брежнєва та Меладзе розпродають свої російськомовні хіти, — росЗМІ

None 30 Березень 10:29

Голова СБУ зустрівся з амбасадоркою США: деталі переговорів

None 30 Березень 10:30

Тренер "Марселя" прибрав конкурента Маліновського: відома причина

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB