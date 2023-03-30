Несмотря на шторм в Черном море ракетоноситель рф: сколько "Калибров" снаряжено
Третий день в Черном море очень мощный шторм. Враг уменьшил корабельную группировку, впрочем, ракетоноситель наготове.
Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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"Раньше мы наблюдали более 10 кораблей, сейчас это 6 кораблей в Черном море, вместе с судами обеспечения. Среди них один подводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать 4 ракет типа "Калибр". Это способ "оставаться на дежурстве", демонстрировать силу и напоминать о собственном присутствии", — отметила Наталья Гуменюк.
Представитель ОК "Юг" добавила что, скорее всего ракеты не будут применены, однако угроза остается. Также военные наблюдают и за активностью вражеской авиации. Однако непогода критическая и для самолетов. В том числе не наблюдается применение "Шахедов" из-за сильного порывистого ветра.
Впрочем, непогода в течение дня, по данным синоптиков, может отступить. Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.
В приоритете у неприятеля будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры. Это ведь давление на население. Электричество имеет большое значение для развития экономики и для бытовых удобств.
Отметим, оккупанты начали использовать управляемые бомбы. Гуменюк объяснила принцип их работы — детали читайте в материале.