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Попри заборону перебування на узбережжі, одесити відкрили пляжний сезон

14 травня 2023 12:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Попри заборону перебування на узбережжі, одесити відкрили пляжний сезон
Одесити на міських пляжах. Фото: Соцмережі
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Одесити відкрили пляжний сезон, попри заборону відвідування морського узбережжя. Містяни сім’ями засмагають на відкритих територіях та купаються у морі.

Відповідні фото вони розміщують у соціальних мережах.

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З початку війни діє наказ щодо заборони відвідування одеських пляжів. Втім це не зупиняє деяких громадян, які нехтують правилами безпеки та порушують заборону.

Крім того, соцмережами поширюється відео дискотек на морському узбережжі.

Одесити на пляжі. Фото: Соцмережі

В Одеській ОВА раніше заявляли, що на відміну від минулого року у цьому мають з’явитись місця для відпочинку. Втім поки відповідного переліку таких об’єктів не надали. 

Ціни на деякі послуги відпочинку. Фото: Соцмережі

Зазначимо, наразі з боку військового командування продовжується моніторинг безпекової ситуації на узбережжі та тільки після отримання детальної інформації будуть ухвалені подальші рішення щодо можливості відпочинку на узбережжі Одещини. Також зазначено, що військові очікують на відповідні пропозиції від мерії Одеси.

Попри небезпеку громадяни купаються у морі. Фото: Соцмережі

Нагадаємо, від початку 2023 року на берег винесло близько 20 мін. Переважну більшість Сили оборони знищували контрольовано, але близько 20% детонували безконтрольно, спричиняючи руйнування.

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