Несмотря на запрет на побережье, одесситы открыли пляжный сезон.

Одесситы на городских пляжах. Фото: Соцсети

Одесситы открыли пляжный сезон, несмотря на запрет посещения морского побережья. Горожане семьями загорают на открытых территориях и купаются в море.

Соответствующие фото они размещают в социальных сетях.

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С начала войны действует приказ о запрете посещения одесских пляжей. Впрочем, это не останавливает некоторых граждан, которые пренебрегают правилами безопасности и нарушают запрет.

Кроме того, соцсетями распространяется видео дискотек на морском побережье.

Одесситы на пляже. Фото: Соцсети

В Одесской ОВА ранее заявляли, что в отличие от прошлого года в этом должны появиться места для отдыха. Впрочем, пока соответствующий перечень таких объектов не предоставили.

Цены на некоторые услуги отдыха. Фото: Соцсети

Отметим, сейчас со стороны военного командования продолжается мониторинг ситуации на побережье и только после получения детальной информации будут приняты дальнейшие решения о возможности отдыха на побережье Одесчины. Также отмечено, что военные ожидают соответствующие предложения от мэрии Одессы.

Несмотря на опасность, граждане купают в море. Фото: Соцсети

Напомним, с начала 2023 на берег вынесло около 20 мин. Подавляющее большинство Силы обороны уничтожали контролируемо, но около 20% бесконтрольно детонировали, приводя к разрушениям.