Несмотря на запрет на побережье, одесситы открыли пляжный сезон.

Несмотря на запрет посещения побережья, одесситы открыли пляжный сезон
Одесситы открыли пляжный сезон, несмотря на запрет посещения морского побережья. Горожане семьями загорают на открытых территориях и купаются в море.
Соответствующие фото они размещают в социальных сетях.
С начала войны действует приказ о запрете посещения одесских пляжей. Впрочем, это не останавливает некоторых граждан, которые пренебрегают правилами безопасности и нарушают запрет.
Кроме того, соцсетями распространяется видео дискотек на морском побережье.
В Одесской ОВА ранее заявляли, что в отличие от прошлого года в этом должны появиться места для отдыха. Впрочем, пока соответствующий перечень таких объектов не предоставили.
Отметим, сейчас со стороны военного командования продолжается мониторинг ситуации на побережье и только после получения детальной информации будут приняты дальнейшие решения о возможности отдыха на побережье Одесчины. Также отмечено, что военные ожидают соответствующие предложения от мэрии Одессы.
Напомним, с начала 2023 на берег вынесло около 20 мин. Подавляющее большинство Силы обороны уничтожали контролируемо, но около 20% бесконтрольно детонировали, приводя к разрушениям.