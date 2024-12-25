Одеський трамвай. Фото: Одеська мерія

Сьогодні, 25 грудня, в Одесі відновив роботу трамвай №18. Він з'єднує Куликове поле з Меморіалом 411-ї батареї. На маршруті курсуватимуть чотири трамваї.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Читайте також:

Що відомо

Маршрут об'єднує лінії двох трамваїв — №№18 і 19. Інтервал руху становить в середньому 27 хвилин.

Зазначимо, що сьогодні маршрутом проїхав святковий Різдвяний трамвай з казковими персонажами та подарунками.

Інші новини електротранспорту в Одесі

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк надав 16,5 млн євро на оновлення громадського транспорту в Україні. Йдеться про ті міста, які прийняли найбільше переселенців. Одеса також у списку. Для міста закуплять трамвайні вагони, а також необхідні запчастини та обладнання.

Також наступного року з міського бюджету Одеси виділять на утримання комунального підприємства "Одесміськелектротранс" понад 500 млн грн. Це одна з найбільших статей витрат міста. Кошти спрямують на виплату зарплат працівникам "ОМЕТ", а також на оплату електроенергії.