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Популярный одесский трамвай вернулся на маршрут

25 декабря 2024 18:33
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе возобновил работу трамвай №18
Одесский трамвай. Фото: Одесская мэрия
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 25 декабря, в Одессе возобновил работу трамвай №18. Он соединяет Куликово поле с Мемориалом 411 батареи. На маршруте будут курсировать четыре трамвая.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

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Что известно

Маршрут объединяет линии двух трамваев — №№18 и 19. Интервал движения составляет в среднем 27 минут.

Отметим, что сегодня по маршруту проехал праздничный рождественский трамвай со сказочными персонажами и подарками.

Другие новости электротранспорта в Одессе

Напомним, Европейский инвестиционный банк выделил 16,5 млн евро на обновление общественного транспорта в Украине. Речь идет о тех городах, которые приняли больше всего переселенцев. Одесса тоже в списке. Для города закупят трамвайные вагоны, а также необходимые запчасти и оборудование.

Также в следующем году из городского бюджета Одессы выделят на содержание коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" более 500 млн грн. Это одна из самых больших статей расходов города. Средства будут направлены на выплату зарплат работникам "ОГЭТ", а также на оплату электроэнергии.

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19:05 Бойцы "Азова" рассказали, что им снится после плена

18:59 Авиакатастрофа в Казахстане — появилось видео из салона самолета

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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