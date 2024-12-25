Одесский трамвай. Фото: Одесская мэрия

Сегодня, 25 декабря, в Одессе возобновил работу трамвай №18. Он соединяет Куликово поле с Мемориалом 411 батареи. На маршруте будут курсировать четыре трамвая.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

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Что известно

Маршрут объединяет линии двух трамваев — №№18 и 19. Интервал движения составляет в среднем 27 минут.

Отметим, что сегодня по маршруту проехал праздничный рождественский трамвай со сказочными персонажами и подарками.

Другие новости электротранспорта в Одессе

Напомним, Европейский инвестиционный банк выделил 16,5 млн евро на обновление общественного транспорта в Украине. Речь идет о тех городах, которые приняли больше всего переселенцев. Одесса тоже в списке. Для города закупят трамвайные вагоны, а также необходимые запчасти и оборудование.

Также в следующем году из городского бюджета Одессы выделят на содержание коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" более 500 млн грн. Это одна из самых больших статей расходов города. Средства будут направлены на выплату зарплат работникам "ОГЭТ", а также на оплату электроэнергии.