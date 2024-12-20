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В Одесі з'явиться новий громадський транспорт — які умови

20 грудня 2024 14:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Європейський банк виділив кошти на купівлю трамваїв і автобусів для Одеси
Салон трамвая. Фото: Міністерство розвитку громад та територій
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Європейський інвестиційний банк надав 16,5 млн євро на оновлення громадського транспорту в Україні. Йдеться про ті міста, які прийняли найбільше переселенців. Одеса також у списку. 

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

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У відомстві зазначили, що Одеса, Миколаїв, Київ та Івано-Франківськ прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій і зони бойових дій.  Через це попит на громадський транспорт зростає. Відповідно, гроші поділять між цими чотирма містами.

"Фінансування дозволить закупити нові автобуси, дуобуси та трамваї, а також необхідні запчастини та обладнання для обслуговування, що забезпечить надійну та ефективну роботу громадського транспорту в цих містах", — говорять у міністерстві. 

Фінансування підкріплене гарантіями Євросоюзу та є частиною екстрених заходів солідарності. За цією програмою на оновлення транспорту в українських містах раніше вже виділяли 17,25 млн євро.

"Забезпечуючи Київ, Миколаїв, Івано-Франківськ та Одесу новими автобусами і трамваями, ми прагнемо зміцнити здатність цих міст справлятися з викликами та забезпечити безпечний і сталий транспорт для мешканців", — зазначила віцепрезидентка Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська.

Нагадаємо, популярний одеський трамвай повертається на маршрут вже наступного тижня. Також ми повідомляли, що місто виділить понад пів мільярда гривень на утримання електротранспорту.

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