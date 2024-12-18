В Одесі поновлюють рух трамвая до 411-ї батареї

Трамвайні колії. Фото: Петро Обухов

Вже наприкінці грудня в Одесі відновиться рух трамваїв до Меморіалу 411-ї батареї. Роботи з ремонту лінії практично завершені. А вже від завтра почнуть штрафувати тих, хто паркується на колії.

Про це повідомив депутат Одеської міськради Петро Обухов.

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За словами Петра Обухова, на лінії трамваю №18 побудували нову стрілку та проклали контактну мережу.

"Прокладено й контактну мережу на лінії 19-го трамваю. Триває розчищення колій — трамвай не їздив тут майже 3 роки", — зазначив депутат.

Тимчасовий маршрут об'єднає лінії трамваїв №№18 і 19, тобто курсуватиме від Куликова поля до 411-ї батареї. Передбачається, що на ньому працюватиме 3-4 вагони.

За даними ЗМІ, маршрут почне працювати вже наступного тижня, з 23 грудня.

А з четверга, 19 грудня, паркувальні інспектори будуть патрулювати цей район і штрафувати тих, хто паркується на коліях.

Нагадаємо, на утримання одеського електротранспорту наступного року виділять понад 500 млн грн. Також ми повідомляли про нові ціни на проїзд міськими трамваями і тролейбусами.