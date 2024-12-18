В Одессе возобновляют движение трамвая к 411-й батарее

Трамвайные пути. Фото: Петр Обухов

Уже в конце декабря в Одессе возобновится движение трамваев к Мемориалу 411-й батареи. Работы по ремонту линии практически завершены. А уже с завтрашнего дня начнут штрафовать тех, кто паркуется на пути.

Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

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По словам Петра Обухова, на линии трамвая №18 была построена новая стрелка и проложена контактная сеть.

"Проложена и контактная сеть на линии 19-го трамвая. Продолжается расчистка путей — трамвай не ездил здесь почти 3 года", — отметил депутат.

Временный маршрут объединит линии трамваев №№18 и 19, то есть будет курсировать от Куликова поля до 411 батареи. Предполагается, что на нем будут работать 3-4 вагона.

По данным СМИ, маршрут заработает уже на следующей неделе, с 23 декабря.

А с четверга, 19 декабря, парковочные инспекторы будут патрулировать этот район и штрафовать паркующихся на путях.

Напомним, на содержание одесского электротранспорта в следующем году выделят более 500 млн грн. Также мы сообщали о новых ценах на проезд по городским трамваям и троллейбусам.