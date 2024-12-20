Европейский банк выделил средства на покупку трамваев и автобусов для Одессы

Салон трамвая. Фото: Министерство развития громад и территорий

Европейский инвестиционный банк выделил 16,5 млн евро на обновление общественного транспорта в Украине. Речь идет о тех городах, которые приняли больше всего переселенцев. Одесса тоже в списке.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

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На что потратят деньги

В ведомстве отметили, что Одесса, Николаев, Киев и Ивано-Франковск приняли большое количество внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий и зоны боевых действий. Поэтому спрос на общественный транспорт растет. Соответственно, деньги разделят между этими четырьмя городами.

"Финансирование позволит закупить новые автобусы, дуобусы и трамваи, а также необходимые запчасти и оборудование для обслуживания, что обеспечит надежную и эффективную работу общественного транспорта в этих городах", — говорят в министерстве.

Финансирование подкреплено гарантиями Евросоюза и является частью экстренных мер солидарности. По этой программе на обновление транспорта в украинских городах ранее уже выделяли 17,25 млн евро.

"Обеспечивая Киев, Николаев, Ивано-Франковск и Одессу новыми автобусами и трамваями, мы стремимся укрепить способность этих городов справляться с вызовами и обеспечить безопасный и устойчивый транспорт для жителей", — отметила вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.

Напомним, популярный одесский трамвай возвращается на маршрут на следующей неделе. Также мы сообщали, что город выделит более полумиллиарда гривен на содержание электротранспорта.