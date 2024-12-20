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В Одессе появится новый общественный транспорт — какие условия

20 декабря 2024 14:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Европейский банк выделил средства на покупку трамваев и автобусов для Одессы
Салон трамвая. Фото: Министерство развития громад и территорий
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Европейский инвестиционный банк выделил 16,5 млн евро на обновление общественного транспорта в Украине. Речь идет о тех городах, которые приняли больше всего переселенцев. Одесса тоже в списке.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

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В ведомстве отметили, что Одесса, Николаев, Киев и Ивано-Франковск приняли большое количество внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий и зоны боевых действий. Поэтому спрос на общественный транспорт растет. Соответственно, деньги разделят между этими четырьмя городами.

"Финансирование позволит закупить новые автобусы, дуобусы и трамваи, а также необходимые запчасти и оборудование для обслуживания, что обеспечит надежную и эффективную работу общественного транспорта в этих городах", — говорят в министерстве.

Финансирование подкреплено гарантиями Евросоюза и является частью экстренных мер солидарности. По этой программе на обновление транспорта в украинских городах ранее уже выделяли 17,25 млн евро.

"Обеспечивая Киев, Николаев, Ивано-Франковск и Одессу новыми автобусами и трамваями, мы стремимся укрепить способность этих городов справляться с вызовами и обеспечить безопасный и устойчивый транспорт для жителей", — отметила вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.

Напомним, популярный одесский трамвай возвращается на маршрут на следующей неделе. Также мы сообщали, что город выделит более полумиллиарда гривен на содержание электротранспорта.

Одесса транспорт Новости Одессы общественный транспорт трамвай

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