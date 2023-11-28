Порятунок від стихії — під час негоди в Одесі відкрили 104 пункти незламності

Заступник міського голови Одеси Олександр Філатов. Фото: Новини.LIVE

Під час тривалого вирування негоди на півдні України, в Одесі відкрили понад сотню пунктів незламності. Таким чином містяни, які відчули тимчасові труднощі з опаленням або електропостачанням отримали необхідну допомогу.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з пресбрифінгу заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Філатова.

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"Ми в екстреному режимі відкрили пункти, де люди могли зігрітися, зарядити пристрої, випити теплі напої та інше. Усього, цьогоріч, у місті до відкриття готові 425 Пунктів, з них 158 — комунальної форми власності", — сказав Філатов.

Також заступник мера зазначив, що протягом торішнього сезону блекаутів в Одесі було відкрито 326 пунктів. Наразі цей показник складає на сотню більше та їхня кількість збільшуватиметься.

Нагадаємо, в одеситів з'явилася можливість знайти найближчий пункт незламності у смартфоні. Відповідна функція з'явилася у застосунку "Дія", яка працюватиме у режимі офлайн. Як саме його знайти — читайте у матеріалі.

Також ми писали, що вночі 29 листопада в Одесі знову оголосили штормове попередження. У місті очікуються пориви південного вітру до 20 м/с та хвилі до трьох метрів. Також в області очікується помірний дощ, однак на регіон насувається потепління.