Спасение от стихии — во время непогоды в Одессе открыли 104 пункта несокрушимости

Заместитель городского головы Одессы Александр Филатов. Фото: Новини.LIVE

Во время длительного бушевания непогоды на юге Украины, в Одессе открыли более сотни пунктов несокрушимости. Таким образом, горожане, испытавшие временные трудности с отоплением или электроснабжением, получили необходимую помощь.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из пресс-брифинга заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Александра Филатова.

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"Мы в экстренном режиме открыли пункты, где люди могли согреться, зарядить устройства, выпить теплые напитки и прочее. Всего, в этом году, в городе к открытию готовы 425 пунктов, из них 158 - коммунальной формы собственности", — сказал Филатов.

Также заместитель мэра отметил, что в течение прошлогоднего сезона блэкаутов в Одессе было открыто 326 пунктов. Пока этот показатель составляет на сотню больше и их количество будет увеличиваться.

Напомним, у одесситов появилась возможность найти ближайший пункт несокрушимости в смартфоне. Соответствующая функция появилась в приложении "Дія", которое будет работать в автономном режиме. Как его найти — читайте в материале.

Также мы писали, что ночью 29 ноября в Одессе снова объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы южного ветра до 20 м/с и волны до трех метров. Также в области ожидается умеренный дождь, однако на регион надвигается потепление.