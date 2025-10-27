Військового на Одещині оштрафували за напад з ножем

Суддя з молотком. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині сержант, мобілізований під час воєнного стану, у стані алкогольного сп’яніння влаштував сварку біля власного дому. Під час конфлікту він дістав ніж і завдав кілька ударів двом чоловікам. За скоєне чоловік отримав покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

У селі Нікомарівка Ширяївського району військовослужбовець, командир стрілецького взводу, напав на двох знайомих після сварки, що виникла через давній конфлікт. Інцидент стався увечері, біля будинку чоловіка. Як зазначено у вироку, сержант перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час словесної перепалки він дістав ніж і вдарив одного з чоловіків у голову, поранивши йому вухо. Потім наніс удар другому — також у ділянку голови. Експертиза встановила, що обидва потерпілі отримали легкі тілесні ушкодження.

Обвинувачений визнав свою вину та погодився, щоб справу розглянули у спрощеному порядку без його присутності. Потерпілі також не заперечували проти цього.

Як покарали

Суд визнав військовослужбовця винним за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України — "умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я". Йому призначено покарання у вигляді штрафу 1700 гривень. Обставинами, що пом’якшили вирок, суд визнав щире каяття та сприяння розслідуванню. Обтяжуючою обставиною стало те, що злочин вчинено у стані алкогольного сп’яніння.

