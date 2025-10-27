Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Порізав двох знайомих — як суд Одещини покарав військового

Порізав двох знайомих — як суд Одещини покарав військового

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 01:30
Оновлено: 17:00
Військового на Одещині оштрафували за напад з ножем
Суддя з молотком. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині сержант, мобілізований під час воєнного стану, у стані алкогольного сп’яніння влаштував сварку біля власного дому. Під час конфлікту він дістав ніж і завдав кілька ударів двом чоловікам. За скоєне чоловік отримав покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

У селі Нікомарівка Ширяївського району військовослужбовець, командир стрілецького взводу, напав на двох знайомих після сварки, що виникла через давній конфлікт. Інцидент стався увечері, біля будинку чоловіка. Як зазначено у вироку, сержант перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час словесної перепалки він дістав ніж і вдарив одного з чоловіків у голову, поранивши йому вухо. Потім наніс удар другому — також у ділянку голови. Експертиза встановила, що обидва потерпілі отримали легкі тілесні ушкодження.

Обвинувачений визнав свою вину та погодився, щоб справу розглянули у спрощеному порядку без його присутності. Потерпілі також не заперечували проти цього.

Як покарали

Суд визнав військовослужбовця винним за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України — "умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я". Йому призначено покарання у вигляді штрафу 1700 гривень. Обставинами, що пом’якшили вирок, суд визнав щире каяття та сприяння розслідуванню. Обтяжуючою обставиною стало те, що злочин вчинено у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який побив жінку під час сварки. Також ми писали, що житель Одеської області зберігав зброю з фронту, як трофеї.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації