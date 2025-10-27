Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Порезал двух знакомых — как суд Одесчины наказал военного

Порезал двух знакомых — как суд Одесчины наказал военного

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 01:30
обновлено: 17:00
Военного в Одесской области оштрафовали за нападение с ножом
Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области сержант, мобилизованный во время военного положения, в состоянии алкогольного опьянения устроил ссору возле собственного дома. Во время конфликта он достал нож и нанес несколько ударов двум мужчинам. За содеянное мужчина получил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

В селе Никомаровка Ширяевского района военнослужащий, командир стрелкового взвода, напал на двух знакомых после ссоры, возникшей из-за давнего конфликта. Инцидент произошел вечером, возле дома мужчины. Как указано в приговоре, сержант находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время словесной перепалки он достал нож и ударил одного из мужчин в голову, ранив ему ухо. Затем нанес удар второму — также в область головы. Экспертиза установила, что оба потерпевших получили легкие телесные повреждения.

Обвиняемый признал свою вину и согласился, чтобы дело рассмотрели в упрощенном порядке без его присутствия. Потерпевшие также не возражали против этого.

Как наказали

Суд признал военнослужащего виновным по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — "умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья". Ему назначено наказание в виде штрафа 1700 гривен. Обстоятельствами, смягчающими приговор, суд признал искреннее раскаяние и содействие расследованию. Отягчающим обстоятельством стало то, что преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который избил женщину во время ссоры. Также мы писали, что житель Одесчины хранил оружие с фронта как трофеи.

Одесса суд Одесская область Новости Одессы наказание судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации