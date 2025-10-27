Военного в Одесской области оштрафовали за нападение с ножом

Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области сержант, мобилизованный во время военного положения, в состоянии алкогольного опьянения устроил ссору возле собственного дома. Во время конфликта он достал нож и нанес несколько ударов двум мужчинам. За содеянное мужчина получил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

В селе Никомаровка Ширяевского района военнослужащий, командир стрелкового взвода, напал на двух знакомых после ссоры, возникшей из-за давнего конфликта. Инцидент произошел вечером, возле дома мужчины. Как указано в приговоре, сержант находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время словесной перепалки он достал нож и ударил одного из мужчин в голову, ранив ему ухо. Затем нанес удар второму — также в область головы. Экспертиза установила, что оба потерпевших получили легкие телесные повреждения.

Обвиняемый признал свою вину и согласился, чтобы дело рассмотрели в упрощенном порядке без его присутствия. Потерпевшие также не возражали против этого.

Как наказали

Суд признал военнослужащего виновным по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — "умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья". Ему назначено наказание в виде штрафа 1700 гривен. Обстоятельствами, смягчающими приговор, суд признал искреннее раскаяние и содействие расследованию. Отягчающим обстоятельством стало то, что преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения.

