Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Порт на Миколаївщині передадуть у концесію — кому саме

Порт на Миколаївщині передадуть у концесію — кому саме

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 15:20
Порт Ольвія на Миколаївщині передають катарській компанії у концесію - яким чином
Порт "Ольвія". Фото ілюстративне: okt-port.com

Порт "Ольвія" на Миколаївщині передадуть у концессію катарській ТОВ "QTerminals" на наступні 35 років. Іноземна компанія буде інвестувати в інфраструктуру підприємства, паралельно користуючись ним.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Реклама
Читайте також:

Порт у концессії

Міністерство розвитку громад і територій України, ТОВ "Кютерміналз Ольвія" та катарська компанія QTerminals підписали Меморандум про співпрацю. Цей документ  передбачає відновлення концесійного проєкту щодо морського порту "Ольвія", що на Миколаївщині.

Тепер іноземне підприємство займеться відновленням порту за свій кошт, однак буде користуватися ним та отримувати від нього прибуток протягом 35 років. При цьому, воно сплачуватиме податки до українського бюджету.

"Концесійні договори є ефективним інструментом, що дозволяє залучати інвестиції та забезпечувати відновлення і розвиток інфраструктури України. Ми розглядаємо можливість підписання меморандумів між портами щодо встановлення статусів портів-побратимів, що відкриє нові горизонти для співпраці, дозволить обмінюватися досвідом та спільно розвивати морську логістику", ー каже перша заступниця міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум.

Слід зазначити, що Порт планували передати компанії "Кютерміналз Ольвія" на 35 років ще 20 серпня 2020 року. Але через повномасштабне вторгнення РФ проєкт було призупинено.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що термінали порту у Чорноморську передали в оренду Польщі. А також про небезпеку для морського коридору.

Одеса порт Катар Новини Одеси море
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації