Порт Ольвія на Миколаївщині передають катарській компанії у концесію - яким чином

Порт "Ольвія". Фото ілюстративне: okt-port.com

Порт "Ольвія" на Миколаївщині передадуть у концессію катарській ТОВ "QTerminals" на наступні 35 років. Іноземна компанія буде інвестувати в інфраструктуру підприємства, паралельно користуючись ним.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Порт у концессії

Міністерство розвитку громад і територій України, ТОВ "Кютерміналз Ольвія" та катарська компанія QTerminals підписали Меморандум про співпрацю. Цей документ передбачає відновлення концесійного проєкту щодо морського порту "Ольвія", що на Миколаївщині.

Тепер іноземне підприємство займеться відновленням порту за свій кошт, однак буде користуватися ним та отримувати від нього прибуток протягом 35 років. При цьому, воно сплачуватиме податки до українського бюджету.

"Концесійні договори є ефективним інструментом, що дозволяє залучати інвестиції та забезпечувати відновлення і розвиток інфраструктури України. Ми розглядаємо можливість підписання меморандумів між портами щодо встановлення статусів портів-побратимів, що відкриє нові горизонти для співпраці, дозволить обмінюватися досвідом та спільно розвивати морську логістику", ー каже перша заступниця міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум.

Слід зазначити, що Порт планували передати компанії "Кютерміналз Ольвія" на 35 років ще 20 серпня 2020 року. Але через повномасштабне вторгнення РФ проєкт було призупинено.

