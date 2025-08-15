Порт Ольвия на Николаевщине передают катарской компании в концессию - каким образом

Порт "Ольвия". Фото иллюстративное: okt-port.com

Порт "Ольвия" на Николаевщине передадут в концессию катарской ООО "QTerminals" на следующие 35 лет. Иностранная компания будет инвестировать в инфраструктуру предприятия, параллельно пользуясь им.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Порт в концессии

Министерство развития громад и территорий Украины, ООО "Кютерминалз Ольвия" и катарская компания QTerminals подписали Меморандум о сотрудничестве. Этот документ предусматривает восстановление концессионного проекта по морскому порту "Ольвия", что на Николаевщине.

Теперь иностранное предприятие займется восстановлением порта за свой счет, однако будет пользоваться им и получать от него прибыль в течение 35 лет. При этом, будет платить налоги в украинский бюджет.

"Концессионные договоры являются эффективным инструментом, позволяющим привлекать инвестиции и обеспечивать восстановление и развитие инфраструктуры Украины. Мы рассматриваем возможность подписания меморандумов между портами по установлению статусов портов-побратимов, что откроет новые горизонты для сотрудничества, позволит обмениваться опытом и совместно развивать морскую логистику", ー говорит первый заместитель министра развития громад и территорий Алена Шкрум.

Следует отметить, что порт планировали передать компании "Кютерминалз Ольвия" на 35 лет еще 20 августа 2020 года. Но из-за полномасштабного вторжения РФ проект был приостановлен.

Напомним, недавно мы писали о том, что терминалы порта в Черноморске передали в аренду Польше. А также об опасности для морского коридора.