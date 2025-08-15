Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Порт на Николаевщине передадут в концессию — кому именно

Порт на Николаевщине передадут в концессию — кому именно

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 15:20
Порт Ольвия на Николаевщине передают катарской компании в концессию - каким образом
Порт "Ольвия". Фото иллюстративное: okt-port.com

Порт "Ольвия" на Николаевщине передадут в концессию катарской ООО "QTerminals" на следующие 35 лет. Иностранная компания будет инвестировать в инфраструктуру предприятия, параллельно пользуясь им.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Реклама
Читайте также:

Порт в концессии

Министерство развития громад и территорий Украины, ООО "Кютерминалз Ольвия" и катарская компания QTerminals подписали Меморандум о сотрудничестве. Этот документ предусматривает восстановление концессионного проекта по морскому порту "Ольвия", что на Николаевщине.

Теперь иностранное предприятие займется восстановлением порта за свой счет, однако будет пользоваться им и получать от него прибыль в течение 35 лет. При этом, будет платить налоги в украинский бюджет.

"Концессионные договоры являются эффективным инструментом, позволяющим привлекать инвестиции и обеспечивать восстановление и развитие инфраструктуры Украины. Мы рассматриваем возможность подписания меморандумов между портами по установлению статусов портов-побратимов, что откроет новые горизонты для сотрудничества, позволит обмениваться опытом и совместно развивать морскую логистику", ー говорит первый заместитель министра развития громад и территорий Алена Шкрум.

Следует отметить, что порт планировали передать компании "Кютерминалз Ольвия" на 35 лет еще 20 августа 2020 года. Но из-за полномасштабного вторжения РФ проект был приостановлен.

Напомним, недавно мы писали о том, что терминалы порта в Черноморске передали в аренду Польше. А также об опасности для морского коридора.

Одесса порт Катар Новости Одессы море
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации