Порт на Одещині модернізував перевалку зерна

Баржа на Дунаї. Фото: Укрінформ

Українське Дунайське пароплавство з минулого року запустило власну перевалку зернових культур. Таким чином, підприємство модернізує логістику портів Подунав'я.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство".

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"Установлений автомобільний розвантажувач, який перекидає автомобіль прямо в приймальний бункер. Для автомобільного розвантажувача побудована лінія, яка зв’язана з основною технологічною лінією. Тепер подача вантажу з автомобілів в трюм баржі повністю автоматизована", — розповідає керівник логістичного комплексу Леонід Бондар.

Також на території підприємства побудований майданчик для вантажівок площею 6 тис. кв. м.

"Тепер працює два склади для зберігання зерна, один з яких повністю механізовано. Встановлюємо ще одні ваги на виїзді для тарування порожнього автотранспорту, що збільшить обсяг приймання вантажів. Для цього також плануємо розширення в’їзних воріт", — додає Бондар.

Модернізація завантаження барж

В УДП планують створити додаткову технологічну лінію для одночасного завантаження двох барж. Таким чином, порт намагається працювати з різними видами вантажів, а саме — металом, міндобривами, будівельними матеріалами тощо.

"Попит на перевезення зернових з України постійно змінюється. Відкриття одеських портів для експорту зернових дало нам можливість зробити невеличку паузу, завести та встановити додаткове обладнання, провести модернізацію комплексу та підготуватись до роботи також з іншими видами вантажів", — зазначають у підприємстві.

Нагадаємо, у порту Одеської області "Ізмаїл" тривають днопоглиблювальні роботи. Відомо, що для збільшення приймання суден необхідно поглибити акваторію до 7,2 метра до кінця року.