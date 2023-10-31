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Порт в Одесской области модернизировал перевалку зерна — подробности

31 октября 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Порт в Одесской области модернизировал перевалку зерна
Баржа на Дунае. Фото: Укринформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украинское Дунайское пароходство с прошлого года запустило перевалку зерновых культур. Таким образом, предприятие модернизирует логистику портов Подунавья.

Об этом сообщили в пресс-службе ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство".

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"Установленный автомобильный разгрузчик, который опрокидывает автомобиль прямо в приемный бункер. Для автомобильного разгрузчика построена линия, которая связана с основной технологической линией. Теперь подача груза из автомобилей в трюм баржи полностью автоматизирована", — рассказывает руководитель логистического комплекса Леонид Бондарь.

Также на территории предприятия построена площадка для грузовиков площадью 6 тыс. кв. м.

"Теперь работает два склада для хранения зерна, один из которых полностью механизирован. Устанавливаем еще одни весы на выезде для тарировки пустого автотранспорта, что увеличит объем приемки грузов. Для этого также планируем расширение въездных ворот", — добавляет Бондарь.

Модернизация загрузки барж

В УДП планируют создать дополнительную технологическую линию для одновременной загрузки двух барж. Таким образом, порт пытается работать с различными видами грузов, а именно — металлом, минудобрениями, строительными материалами и тому подобное.

"Спрос на перевозку зерновых из Украины постоянно меняется. Открытие одесских портов для экспорта зерновых позволило нам сделать небольшую паузу, завести и установить дополнительное оборудование, провести модернизацию комплекса и подготовиться к работе также с другими видами грузов", — отмечают в предприятии.

Напомним, в порту Одесской области "Измаил" продолжаются дноуглубительные работы. Известно, что для увеличения приема судов необходимо углубить акваторию до 7,2 м до конца года.

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