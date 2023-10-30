На Одещині планують поглибити акваторію порту

Ізмаїльський порт. Фото: GMK Center

У порту Одеської області "Ізмаїл" тривають днопоглиблювальні роботи. Відомо, що для збільшення приймання суден необхідно поглибити акваторію до 7,2 метра до кінця року.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови АМПУ Олексій Востриков.

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За його словами, АМПУ має витягти близько 350 тисяч кубометрів ґрунту та мулу в Ізмаїлі та близько 270 тисяч кубометрів у Рені.

"Зараз проводяться днопоглиблювальні роботи в акваторії порту Ізмаїл. До кінця року плануємо повернутися в паспортні глибини 7,2 метра. Протягом тижня-двох почнеться також днопоглиблення в акваторії порту Рені. В обох портах роботи виконуються власними силами АМПУ", — пояснив Востриков.

Експорт зерна через Дунай

Нагадаємо, наразі 99% усього морського експорту України наразі здійснюється через Дунайські порти. За вересень загальна вага усіх перевезень склала понад 2 мільйони тонн.

Також ми писали, що порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

Додамо, в Одеській області планують реорганізувати логістичну інфраструктуру та відновити роботу нефункціонуючих портів. Це необхідні кроки для продовження експорту українського збіжжя.