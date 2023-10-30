В Одесской области планируют углубить акваторию порта — детали
В порту Одесской области "Измаил" продолжаются дноуглубительные работы. Известно, что для увеличения приема судов необходимо углубить акваторию до 7,2 м до конца года.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы АМПУ Алексей Востриков.
По его словам, АМПУ должно извлечь около 350 тысяч кубометров почвы и ила в Измаиле и около 270 тысяч кубометров в Рене.
"Сейчас проводятся дноуглубительные работы в акватории порта Измаил. До конца года планируем вернуться в паспортные глубины 7,2 метра. В течение недели-двух начнется также дноуглубление в акватории порта Рени. В обоих портах работы выполняются собственными силами АМПУ", — объяснил Востриков.
Экспорт зерна через Дунай
Напомним, сейчас 99% всего морского экспорта Украины осуществляется через Дунайские порты. За сентябрь общий вес всех перевозок составил более 2 миллионов тонн.
Также мы писали, что порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.
Добавим, в Одесской области планируется реорганизовать логистическую инфраструктуру и возобновить работу нефункционирующих портов. Это необходимые шаги для продолжения экспорта украинского зерна.
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