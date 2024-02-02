Порти Одещини продовжують експорт вантажів — скільки суден на завантаженні

Корабель в одеському порту. Фото: Мінінфраструктури

Станом на 2 лютого, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають десятки суден. Більшість вантажів складає продукція української металургії та сільського господарства.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 11 кораблів, ще 14 — у Чорноморську, та 5 — у Південному. Крім того, ще 10 суден вже покинули одеські порти, а один балкер рухається у напрямку порту "Південний".

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу спостерігається черга з вантажних суден, які прямують до Дунайських портів. Наразі українським рукавом Дунаю через Ізмаїл, Усть-Дунайськ та Кілію прямують понад 30 балкерів, які перевозять агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї.

Нагадаємо, у 2023 році в Україні спостерігалося значне збільшення обсягів експорту — кількість експортованої продукції зросла на понад 100 тонн порівняно з 2022 роком. Найбільшим експортним товаром за обсягом стала кукурудза. Попри збільшення фізичних обсягів експорту, вартість експортованих товарів впала на 18,7%, становлячи 35,8 мільярда доларів.

Також ми писали, що Україні протягом минулого року вдалося збільшити експорт залізницею до портів на 23%. Станом на початок січня цей показник становить майже 150 мільйонів тонн.