Порты Одесчины продолжают экспорт грузов — сколько судов на загрузке

Корабль в одесском порту. Фото: Мининфраструктуры

По состоянию на 2 февраля, в портах Большой Одессы на загрузке находятся десятки судов. Большинство грузов составляют продукция украинской металлургии и сельского хозяйства.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 11 кораблей, еще 14 — в Черноморске, и 5 — в Южном. Кроме того, еще 10 судов уже покинули одесские порты, а один балкер двигается в направлении порта "Южный".

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала наблюдается очередь из грузовых судов, направляющихся в Дунайские порты. В настоящее время украинским рукавом Дуная через Измаил, Усть-Дунайск и Килию направляются более 30 балкеров, перевозящих агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, в 2023 году в Украине наблюдалось значительное увеличение объемов экспорта — количество экспортируемой продукции выросло более чем на 100 тонн по сравнению с 2022 годом. Крупнейшим экспортным товаром по объему стала кукуруза. Несмотря на увеличение физических объемов экспорта, стоимость экспортируемых товаров упала на 18,7%, составив 35,8 миллиарда долларов.

Также мы писали, что Украине в течение прошлого года удалось увеличить экспорт по железной дороге в порты на 23%. По состоянию на начало января этот показатель составляет около 150 миллионов тонн.