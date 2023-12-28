Порти Великої Одеси збільшують кількість експорту — скільки суден на завантаженні

Черга з суден біля Дунаю. Фото: скриншот

Сьогодні, 28 грудня, портами Великої Одеси продовжується експорт продукції з України. Наразі в акваторії Чорного моря знаходиться майже півсотні суден, які чекають черги на завантаження.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

Читайте також:

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що у порту Одеси стоїть 12 суден, ще 15 — у Чорноморську та 8 — у Южному. Крім того, ще 7 суден йдуть на вихід з портів. Про рух до портів наразі невідомо.

Робота Дунайських портів

Наразі чергу на завантаження у Сулінському каналі очікують понад два десятки суден. А у портах Рені, Ізмаїла та Кілії знаходяться 14 балкерів, серед яких є продукція ГМК та агро.

Нагадаємо, у Чорному морі на ворожій протикорабельній міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами. Відомо, що воно прямувало на завантаження до одного з Дунайських портів.

Також ми писали, що станом на 28 грудня у Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів на чергуванні. Ворог додатково посилив рейд трьома носіями "Калібрів".