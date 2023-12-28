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Порти Великої Одеси збільшують кількість експорту — скільки суден на завантаженні

28 грудня 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Порти Великої Одеси збільшують кількість експорту — скільки суден на завантаженні
Черга з суден біля Дунаю. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 28 грудня, портами Великої Одеси продовжується експорт продукції з України. Наразі в акваторії Чорного моря знаходиться майже півсотні суден, які чекають черги на завантаження.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic. 

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що у порту Одеси стоїть 12 суден, ще 15 — у Чорноморську та 8 — у Южному. Крім того, ще 7 суден йдуть на вихід з портів. Про рух до портів наразі невідомо.

Робота Дунайських портів

Наразі чергу на завантаження у Сулінському каналі очікують понад два десятки суден. А у портах Рені, Ізмаїла та Кілії знаходяться 14 балкерів, серед яких є продукція ГМК та агро.

Нагадаємо, у Чорному морі на ворожій протикорабельній міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами. Відомо, що воно прямувало на завантаження до одного з Дунайських портів. 

Також ми писали, що станом на 28 грудня у Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів на чергуванні. Ворог додатково посилив рейд трьома носіями "Калібрів". 

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