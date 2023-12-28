Порты Большой Одессы увеличивают количество экспорта — сколько судов на загрузке

Очередь из судов возле Дуная. Фото: скриншот

Сегодня, 28 декабря, портами Большой Одессы продолжается экспорт продукции из Украины. Сейчас в акватории Черного моря находится около полусотни судов, ожидающих очереди загрузки.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Читайте также:

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоит 12 судов, еще 15 — в Черноморске и 8 — в Южном. Кроме того, еще 7 судов уходят на выход из портов. О движении в порты пока неизвестно.

Работа Дунайских портов

В настоящее время очередь загрузки в Сулинском канале ожидают более двух десятков судов. А в портах Рени, Измаила и Килии находятся 14 балкеров, среди которых продукция ГМК и агро.

Напомним, в Черном море на вражеской противокорабельной мине взорвалось гражданское судно под флагом Панамы. Известно, что оно направлялось на загрузку в один из Дунайских портов.

Также мы писали, что на 28 декабря в Черном море увеличилось количество российских кораблей на дежурстве. Враг дополнительно усилил рейд тремя носителями "Калибров".