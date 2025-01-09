Одещина на другому місці за порушеннями мовного закону

Мовні активісти. Фото: ілюстративне/Вечірній Київ

Минулого року до Уповановаженого із захисту державної мови надійшло понад 2,3 тис. звернень щодо порушення мовного законодавства. Майже кожне п'яте — з Одеської області.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови.

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На що скаржаться

За інформацією Тараса Креміня, з Одещини надійшло 429 звернень. За кількістю скарг область поступається лише Києву (902). Третє місце посідає Харківщина (191). Найчастіше скаржаться на відсутність української версії сайтів інтернет-магазинів та сайтів, обслуговування, зовнішню рекламу та вивіски не державною мовою.

Уповноважений стверджує, що кількість скарг зменшилася порівняно з минулими роками. Але, на його думку, це тому, що ситуація покращується.

"Хоч і зменшилась кількість звернень, але це - не про зниження уваги громадян до мовних прав, а про поступове покращення мовної ситуації в Україні. Зважаючи на виявлені факти порушень у сфері інтернету, обслуговуванні та вивісках, кількість накладених на порушників санкцій зростає", — говорить Тарас Кремінь.

Покарання для порушників

За законом оголошення, покажчики, вивіски, вказівники та написи мають бути державною мовою. За потреби їх можна дублювати іншими мовами. Це стосується й інформації про товари, послуги, діяльність органів влади і приватних фірм, що викладається в інтернет. Порушення карається штрафом від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн або попередженням. За повторне нехтування законом протягом року штраф збільшується і становить від 8,5 тис. грн до 11,9 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Тарас Кремінь стверджував, що українізація на півдні гальмує. Також ми писали, що минулого року Одещина потрапила у ТОП-3 порушників мовного закону.