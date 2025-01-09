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Нарушение языкового закона — Одесская область среди лидеров

9 января 2025 13:03
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесская область на втором месте по нарушениям языкового закона
Языковые активисты. Фото: иллюстративное/Вечерний Киев
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В прошлом году к Уполномоченному по защите государственного языка поступило более 2,3 тыс. обращений относительно нарушения языкового законодательства. Почти каждое пятое — из Одесской области.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка.

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На что жалуются

По информации Тараса Креминя, из Одесской области поступило 429 обращений. По количеству жалоб область уступает только Киеву (902). Третье место занимает Харьковщина (191). Чаще всего жалуются на отсутствие украинской версии сайтов интернет-магазинов и сайтов, обслуживание, наружную рекламу и вывески не на государственном языке.

Уполномоченный утверждает, что количество жалоб уменьшилось по сравнению с прошлыми годами. Но, по его мнению, это потому, что ситуация улучшается.

"Хоть и уменьшилось количество обращений, но это — не о снижении внимания граждан к языковым правам, а о постепенном улучшении языковой ситуации в Украине. Учитывая выявленные факты нарушений в сфере интернета, обслуживании и вывесках, количество наложенных на нарушителей санкций растет", — говорит Тарас Креминь.

Наказание для нарушителей

По закону объявления, указатели, вывески, указатели и надписи должны быть на государственном языке. При необходимости их можно дублировать на других языках. Это касается и информации о товарах, услугах, деятельности органов власти и частных фирм, выкладываемой в интернет. Нарушение наказывается штрафом от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн или предупреждением. За повторное пренебрежение законом в течение года штраф увеличивается и составляет от 8,5 тыс. грн до 11,9 тыс. грн.

Напомним, ранее Тарас Креминь утверждал, что украинизация на юге тормозит. Также мы писали, что в прошлом году Одесская область попала в ТОП-3 нарушителей языкового закона.

Одесса русский язык украинский язык Одесская область закон о языке

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