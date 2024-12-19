Українізація на півдні уповільнилася, заява Кременя

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото: Новини.LIVE

Цього року почали проявлятися ознаки уповільнення українізації. Зокрема, серед молоді та школярів кількість україномовних зменшилася. Уповноважений із захисту державної мови вважає це наслідком російської пропаганди.

Про це заявив сам "мовний омбудсман" Тарас Кремінь.

Читайте також:

Української стало менше

За словами уповноваженого, у 2024 році частка учнів, які вважають українську мову рідною скоротилася на 17%. Серед батьків цей показник складає 11%, серед вчителів — 8%. Лише 37% школярів спілкуються українською з друзями, а 39% — вдома. Крім того, на 10% зменшилася кількість учнів, які надають перевагу українській мові в інтернеті.

Хто винен і що робити

Тарас Кремінь вважає, що уповільнення українізації — результат діяльності росіян. Вони намагаються опанувати медіапростір, щоби впливати на українську молодь.

"Російський ворог продовжує протидіяти українській ідентичності, окуповуючи соціальні мережі, телеграм-канали, на півдні та сході — медіапростір, пробиваючи шлях до свідомості молодих українців", — говорить уповноважений.

Щоби протидіяти цьому, Тарас Кремінь закликає посилити "кадрове та організаційне забезпечення" Нацкомісії зі стандартів мови, а також утворити у складі Мінкульту підрозділ, який буде формувати та реалізувати мовну політику.

Нагадаємо, у мережі шириться відео, на якому пенсіонерки стверджують, що Одеса російське місто, а українці сюди "понаїхали". Також ми писали про аптекарку з Ізмаїла, яка відмовилася обслуговувати клієнтку українською.