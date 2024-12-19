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Украинизация на юге тормозит — языковой омбудсман назвал причину

19 декабря 2024 18:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Украинизация на юге замедлилась, заявление Кременя
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В этом году начали проявляться признаки замедления украинизации. В частности, среди молодежи и школьников количество украиноязычных уменьшилось. Уполномоченный по защите государственного языка считает это следствием русской пропаганды.

Об этом заявил сам "языковой омбудсман" Тарас Креминь.

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По словам уполномоченного, в 2024 году доля учащихся, считающих украинский язык родным, сократилась на 17%. Среди родителей этот показатель составляет 11%, среди учителей — 8%. Только 37% школьников общаются на украинском с друзьями, а 39% — дома. Кроме того, на 10% уменьшилось количество учащихся, предпочитающих украинский язык в интернете.

Кто виноват и что делать

Тарас Креминь считает, что замедление украинизации — результат деятельности россиян. Они пытаются овладеть медиапространством, чтобы влиять на украинскую молодежь.

"Русский враг продолжает противодействовать украинской идентичности, оккупируя социальные сети, телеграмм-каналы, на юге и востоке — медиапространство, пробивая путь к сознанию молодых украинцев", — говорит уполномоченный.

Чтобы противодействовать этому, Тарас Кремень призывает усилить "кадровое и организационное обеспечение" Нацкомиссии по стандартам языка, а также создать в составе Минкульта подразделение, которое будет формировать и реализовать языковую политику.

Напомним, в сети распространяется видео, на котором пенсионерки утверждают, что Одесса российский город, а украинцы сюда "понаехали". Также мы писали об аптекарше из Измаила, которая отказалась обслуживать клиентку на украинском.

Одесса русский язык украинский язык Тарас Креминь язык

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