Літні одеситки заявили, що Одеса російське місто, а українців не існує, відео

Літні одеситки потрапили у мовний скандал. Фото: скриншот

Дві літні одеситки заявили, що Одеса російське місто, а українців взагалі не існує. Відео з одкровеннями жінок потрапило у мережу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Що трапилось

Дівчина проводила опитування у районі Книжкового ринку щодо ролі української мови. Дві літні одеситки заявили, що не володіють нею. Згодом одна з жінок визнала, що колись вчила українську, розуміє її, але розмовляти не вміє через відсутність "активного словникового запасу". Її супутниця взагалі висловила сумнів в існуванні українців.

"Вони вимерли. Їх немає", — сказала вона.

Жінки також заявили, що є росіянками, Одеса — російське місто, а українці сюди "понаприїхали".

"Це був Радянський Союз і російська держава. Що ви вигадали? Яка Україна?" — говорить одна з них.

Нагадаємо, в аптеці в Ізмаїлі клієнтку відмовилися обслуговувати українською. Раніше в Одесі через мову звільнили відому співачку.