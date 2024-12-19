Літні одеситки заявили, що Одеса російське місто, а українців не існує, відео

Українці вимерли — черговий мовний скандал у центрі Одеси
Дві літні одеситки заявили, що Одеса російське місто, а українців взагалі не існує. Відео з одкровеннями жінок потрапило у мережу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Що трапилось
Дівчина проводила опитування у районі Книжкового ринку щодо ролі української мови. Дві літні одеситки заявили, що не володіють нею. Згодом одна з жінок визнала, що колись вчила українську, розуміє її, але розмовляти не вміє через відсутність "активного словникового запасу". Її супутниця взагалі висловила сумнів в існуванні українців.
"Вони вимерли. Їх немає", — сказала вона.
Жінки також заявили, що є росіянками, Одеса — російське місто, а українці сюди "понаприїхали".
"Це був Радянський Союз і російська держава. Що ви вигадали? Яка Україна?" — говорить одна з них.
Нагадаємо, в аптеці в Ізмаїлі клієнтку відмовилися обслуговувати українською. Раніше в Одесі через мову звільнили відому співачку.
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