Пожилые одесситки заявили, что Одесса российский город, а украинцев не существует, видео

Пожилые одесситки попали в языковой скандал. Фото: скриншот

Две пожилые одесситки заявили, что Одесса — российский город, а украинцев вообще не существует. Видео с откровениями женщин попало в сеть.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Что случилось

Девушка проводила опрос в районе Книжного рынка по поводу роли украинского языка. Две пожилые одесситки заявили, что не владеют им. Впоследствии одна из женщин признала, что когда-то учила украинский, понимает его, но разговаривать не умеет из-за отсутствия "активного словарного запаса". Ее спутница вообще выразила сомнение в существовании украинцев.

"Они вымерли. Их нет", — сказала она.

Женщины также заявили, что являются русскими, Одесса — российский город, а украинцы сюда "понаехали".

"Это был Советский Союз и российское государство. Что вы придумали? Какая Украина?", — говорит одна из них.

Напомним, в аптеке в Измаиле клиентку отказались обслуживать на украинском. Ранее в Одессе из-за языка уволили известную певицу.