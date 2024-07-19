Світло розподіляють неровномірно: порушення на Одещині

На Одещині виявили порушення у розподіді електроенергії. Ілюстративне фото: ДТЕК

Фахівці держенергонагляду виявили численні порушення в одеському ДТЕК. Компанія не забезпечує максимально можливий рівномірний розподіл обсягів електроенергії між споживачами регіону.

Про це повідомили в пресслужбі Державної інспекції енергетичного нагляду України.

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Держенергонагляд проводить перевірки щодо застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) операторами системи розподілу (обленерго) та справедливого розподілу електроенергії в областях. Ці перевірки вже відбулися у Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській областях.

Встановлено, що не всі споживачі, які не належать до критичної інфраструктури, залучені до графіків погодинних відключень. Натомість деякі споживачі продовжують отримувати електроенергію без перерв, тоді як інші стикаються з частими відключеннями.

Більше про відключення світла на Одещині

Нагадаємо, що в Одеській області у п'ятницю, 19 липня, прогнозуються погодинні відключення електроенергії впродовж цілої доби. Споживачі мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону. Детальніше можна прочитати за посиланням.

Також ми писали, що в Чорноморську відбувся мітинг, організований депутатами однієї з політичних партій, незважаючи на планові відключення електроенергії в регіоні. Мітингувальники перекрили вулиці з вимогою збільшення постачання електроенергії.

Додамо, що останнім часом з'явилися чутки, що Україна продає електроенергію до Румунії, залишаючи власних громадян без світла. Олег Кіпер спростував ці заяви, наголосивши, що насправді Україна імпортує значну кількість електроенергії.