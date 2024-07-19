Свет распределяют неравномерно: нарушения в Одесской области

В Одесской области обнаружили нарушения в распределении электроэнергии. Иллюстративное фото: ДТЭК

Специалисты госэнергонадзора обнаружили многочисленные нарушения в одесском ДТЭК. Компания не обеспечивает максимально возможное равномерное распределение объемов электроэнергии между потребителями региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

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Нарушения в распределении света

Госэнергонадзор проводит проверки применения графиков почасовых отключений (ГПО) операторами системы распределения (облэнерго) и справедливого распределения электроэнергии в областях. Эти проверки уже прошли в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской областях.

Установлено, что не все потребители, не относящиеся к критической инфраструктуре, вовлечены в графики почасовых отключений. Некоторые потребители продолжают получать электроэнергию без перерывов, тогда как другие сталкиваются с частыми отключениями.

Больше об отключении света в Одесской области

Напомним, что в Одесской области в пятницу, 19 июля, прогнозируются почасовые отключения электроэнергии на протяжении целых суток. Потребители должны быть разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона. Детальнее можно прочитать по ссылке.

Также мы писали, что в Черноморске прошел митинг, организованный депутатами одной из политических партий, несмотря на плановые отключения электроэнергии в регионе. Митингующие перекрыли улицы с требованием увеличения поставок электроэнергии.

В последнее время появились слухи, что Украина продает электроэнергию в Румынию, оставляя собственных граждан без света. Олег Кипер опроверг эти заявления, отметив, что на самом деле Украина импортирует значительное количество электроэнергии.