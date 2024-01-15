Поширювала фейки про ЗСУ — у Миколаєві затримали колаборантку

СБУ затримала зрадницю. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) викрила у Миколаєві місцеву мешканку, яка працювала на ворога. Жінка вигадувала антиукраїнські фейки для проросійських соцмереж.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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42-річна мешканка Миколаєва на замовлення окупантів готувала фейкові дописи, в яких вихваляла агресивну політику кремля та дискредитувала командування Сил оборони України. У таких публікаціях колаборантка намагалась максимально героїзувати російських військових і дезінформувати читачів про бойову обстановку на фронті.

Загальна аудиторія таких інтернет-ресурсів становила понад 50 тис. користувачів, які майже щодня отримували нову "порцію" фейків від ворожої пропагандистки.

Яке покарання загрожує

Наразі зрадницю затримали та повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, російська пропаганда опублікувала агітаційний ролик, присвячений "виборам" президента. У цьому відео згадується "уродженець Одеси", у якого начебто лише один президент, однак ним виявився бойовик так званої ДНР.

Також ми писали, що у Київському районному суді міста Одеси винесли вирок мешканцю Херсона, якого звинуватили у державній зраді. Чоловік фотографував у місті будівлю Малиновського військкомату у той час, коли туди прибували призовники та передавав дані ворогу.