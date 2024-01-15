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Распространяла фейки о ВСУ — в Николаеве задержали коллаборантку

15 января 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Распространяла фейки о ВСУ — в Николаеве задержали коллаборантку
СБУ задержала предательницу. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Николаеве местную жительницу, работавшую на врага. Женщина придумывала антиукраинские фейки для пророссийских соцсетей.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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42-летняя жительница Николаева по заказу оккупантов готовила фейковые сообщения, в которых восхваляла агрессивную политику кремля и дискредитировала командование Сил обороны Украины. В таких публикациях коллаборантка пыталась максимально героизировать российских военных и дезинформировать читателей о боевой обстановке на фронте.

Общая аудитория таких интернет-ресурсов составляла более 50 тыс. пользователей, почти каждый день получавших новую "порцию" фейков от вражеской пропагандистки.

Какое наказание грозит

В настоящее время предательницу задержали и сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 110 Уголовного кодекса. Ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, российская пропаганда опубликовала агитационный ролик, посвященный выборам президента. В этом видео упоминается "уроженец Одессы", у которого вроде бы только один президент, однако им оказался боевик так называемой ДНР.

Также мы писали, что в Киевском районном суде Одессы вынесли приговор жителя Херсона, которого обвинили в государственной измене. Мужчина фотографировал в городе здание Малиновского военкомата в то время, когда туда прибывали призывники и передавал данные врагу.

СБУ
Одесса
Николаев
пророссийская группировка
госизмена
Коллаборант
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