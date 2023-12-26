Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Хотів "заробити" в Інтернеті — в Одесі винесли вирок херсонському колаборанту arrow

Хотів "заробити" в Інтернеті — в Одесі винесли вирок херсонському колаборанту

26 грудня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Хотів "заробити" в Інтернеті — в Одесі винесли вирок херсонському колаборанту
Зрадник за ґратами. Фото: Радіо Свобода
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Київському районному суді міста Одеси винесли вирок мешканцю Херсона, якого звинуватили у державній зраді. Чоловік фотографував у місті будівлю Малиновського військкомату у той час, коли туди прибували призовники та передавав дані ворогу.

Про це Новини.LIVE дізналися з вироку Київського районного суду м. Одеса. 

Читайте також:

Подробиці співпраці з ворогом

У січні 2023 році через застосунок Telegram колаборант познайомився з людиною, яка збирала інформацію про розташування українських військових об’єктів. За одне фото йому обіцяли 100 доларів, гроші переказували на українську банківську картку.

Чоловіка затримали правоохоронці під час "передачі" другої партії фото. Правопорушник у суді свою провину визнав та зазначив, що таким чином лише хотів заробити грошей через Інтернет.

Який вирок виніс суд

Суд визнав винним його за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Чоловік має провести у вʼязниці 12 років з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали місцеву мешканку, яку підозрюють у колабораційній діяльності. Жінка у соцмережах вихваляла солдатів Росії та виправдовувала їхню збройну агресію проти України.  

Також ми писали, що в Одесі за ґрати відправили державного зрадника, який співпрацював з ворогом. Чоловік передавав окупантам дані про військові аеродроми та полігони в Одеській області. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Закон про мобілізацію цікавить не всіх депутатів — який комітет ВР не буде розглядати документ - 80x80

Закон про мобілізацію цікавить не всіх депутатів — який комітет ВР не буде розглядати документ

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі