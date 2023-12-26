Хотів "заробити" в Інтернеті — в Одесі винесли вирок херсонському колаборанту

Зрадник за ґратами. Фото: Радіо Свобода

У Київському районному суді міста Одеси винесли вирок мешканцю Херсона, якого звинуватили у державній зраді. Чоловік фотографував у місті будівлю Малиновського військкомату у той час, коли туди прибували призовники та передавав дані ворогу.

Про це Новини.LIVE дізналися з вироку Київського районного суду м. Одеса.

Читайте також:

Подробиці співпраці з ворогом

У січні 2023 році через застосунок Telegram колаборант познайомився з людиною, яка збирала інформацію про розташування українських військових об’єктів. За одне фото йому обіцяли 100 доларів, гроші переказували на українську банківську картку.

Чоловіка затримали правоохоронці під час "передачі" другої партії фото. Правопорушник у суді свою провину визнав та зазначив, що таким чином лише хотів заробити грошей через Інтернет.

Який вирок виніс суд

Суд визнав винним його за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Чоловік має провести у вʼязниці 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали місцеву мешканку, яку підозрюють у колабораційній діяльності. Жінка у соцмережах вихваляла солдатів Росії та виправдовувала їхню збройну агресію проти України.

Також ми писали, що в Одесі за ґрати відправили державного зрадника, який співпрацював з ворогом. Чоловік передавав окупантам дані про військові аеродроми та полігони в Одеській області.