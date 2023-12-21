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"Зливала" ворогу дані про ракетний удар — у Миколаєві затримали колаборантку

21 грудня 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
"Зливала" ворогу дані про ракетний удар — у Миколаєві затримали колаборантку
Жінка за ґратами. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаєві на лаву підсудних відправлять ворожу агентку, яка працювала на російські спецслужби. Жінка  передавала інформацію про місця ракетних влучань.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури. 

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Деталі співпраці з ворогом

Проросійська 52-річна жителька Миколаєва у липні 2023 року через закритий чат-бот у Telegram надіслала інформацію з фото про наслідки ракетного обстрілу території одного з підприємств міста. При цьому вона усвідомлювала, що зібрана і передана нею інформація буде використана ворогом на шкоду державній безпеці України.

Надалі передана нею інформація була використана адміністратором Telegram каналу у сюжеті російського державного пропагандистського медіаконгломерату "РИА Новости". 

Яке покарання загрожує

Наразі державна зрадниця перебуває під вартою, їй повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Жінці загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна. Справа передана до суду. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали місцеву мешканку, яку підозрюють у колабораційній діяльності. Жінка у соцмережах вихваляла солдатів Росії та виправдовувала їхню збройну агресію проти України.  

Також ми писали, що в Одесі за ґрати відправили державного зрадника, який співпрацював з ворогом. Чоловік передавав окупантам дані про військові аеродроми та полігони в Одеській області. 

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