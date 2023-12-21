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"Сливала" врагу данные о ракетном ударе — в Николаеве задержали коллаборантку

21 декабря 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
"Сливала" врагу данные о ракетном ударе — в Николаеве задержали коллаборантку
Женщина за решеткой. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаеве на скамью подсудимых отправят вражеского агента, работавшую на российские спецслужбы. Женщина передавала информацию о местах ракетных попаданий.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Детали сотрудничества с врагом

Пророссийская 52-летняя жительница Николаева в июле 2023 года из-за закрытого чат-бота в Telegram направила информацию с фото о последствиях ракетных обстрелов территории одного из предприятий города. При этом она отдавала себе отчет, что собранная и переданная ею информация будет использована врагом в ущерб государственной безопасности Украины.

В последствии переданная ею информация была использована администратором Telegram канала в сюжете российского государственного пропагандистского медиаконгломерата "РИА Новости".

Какое наказание грозит

В настоящее время государственная изменница находится под стражей, ей сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Женщине грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Дело передано в суд.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали местную жительницу, подозреваемую в коллаборационной деятельности. Женщина в соцсетях восхваляла солдат России и оправдывала их вооруженную агрессию против Украины.

Также мы писали, что в Одессе за решетку отправили государственного изменника, который сотрудничал с врагом. Мужчина передавал оккупантам данные о военных аэродромах и полигонах в Одесской области.

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