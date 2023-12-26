Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Хотел "заработать" в Интернете — в Одессе вынесли приговор херсонскому коллаборанту arrow

Хотел "заработать" в Интернете — в Одессе вынесли приговор херсонскому коллаборанту

26 декабря 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Хотел "заработать" в Интернете — в Одессе вынесли приговор херсонскому коллаборанту
Предатель за решеткой. Фото: Радио Свобода
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Киевском районном суде города Одессы вынесли приговор жителю Херсона, обвиненному в государственной измене. Мужчина фотографировал в городе здание Малиновского военкомата в то время, когда туда прибывали призывники и передавал данные врагу.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Киевского райсуда г. Одесса.

Читайте также:

Подробности сотрудничества с врагом

В январе 2023 через приложение Telegram коллаборант познакомился с человеком, который собирал информацию о расположении украинских военных объектов. За одно фото ему обещали 100 долларов, деньги переводили на украинскую банковскую карту.

Мужчину задержали правоохранители во время "передачи" второй партии фото. Правонарушитель в суде свою вину признал и отметил, что таким образом только хотел заработать деньги через Интернет.

Какой приговор вынес суд

Суд признал виновным его по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Мужчина должен провести в тюрьме 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали местную жительницу, подозреваемую в коллаборационной деятельности. Женщина в соцсетях восхваляла солдат России и оправдывала их вооруженную агрессию против Украины.

Также мы писали, что в Одессе за решетку отправили государственного изменника, который сотрудничал с врагом. Мужчина передавал оккупантам данные о военных аэродромах и полигонах в Одесской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ - 80x80

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме