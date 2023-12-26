Хотел "заработать" в Интернете — в Одессе вынесли приговор херсонскому коллаборанту

Предатель за решеткой. Фото: Радио Свобода

В Киевском районном суде города Одессы вынесли приговор жителю Херсона, обвиненному в государственной измене. Мужчина фотографировал в городе здание Малиновского военкомата в то время, когда туда прибывали призывники и передавал данные врагу.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Киевского райсуда г. Одесса.

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Подробности сотрудничества с врагом

В январе 2023 через приложение Telegram коллаборант познакомился с человеком, который собирал информацию о расположении украинских военных объектов. За одно фото ему обещали 100 долларов, деньги переводили на украинскую банковскую карту.

Мужчину задержали правоохранители во время "передачи" второй партии фото. Правонарушитель в суде свою вину признал и отметил, что таким образом только хотел заработать деньги через Интернет.

Какой приговор вынес суд

Суд признал виновным его по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Мужчина должен провести в тюрьме 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали местную жительницу, подозреваемую в коллаборационной деятельности. Женщина в соцсетях восхваляла солдат России и оправдывала их вооруженную агрессию против Украины.

Также мы писали, что в Одессе за решетку отправили государственного изменника, который сотрудничал с врагом. Мужчина передавал оккупантам данные о военных аэродромах и полигонах в Одесской области.