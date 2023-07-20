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Пошкоджено пам’ятки та музеї: Мінкульт про обстріл Одеси та Миколаєва

20 липня 2023 16:45
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Анна Мурадова
Редактор
Пошкоджено пам’ятки та музеї: Мінкульт про обстріл Одеси та Миколаєва
Одеський археологічний музей. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Внаслідок нічної атаки з боку російської армії 20 липня, низка будівель у середмісті Одеси зазнала значних пошкоджень. Мова йде про пам’ятки архітектури та музеї.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики. 

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Мінкульт розпочав співпрацю з міжнародними партнерами для здійснення першочергових заходів з консервації пошкоджених пам'яток. Відомо, що серед пошкоджених будівель Одеси знаходиться Одеський літературний музей та Одеський археологічний музей, де постраждали вікна та двері. Особливу увагу МКІП звертає на об'єкти Всесвітньої спадщини в Одесі, зокрема, історичний центр міста з портовою частиною, які також зазнали пошкоджень в результаті російських обстрілів.

Вибиті вікна в пам’ятках архітектури. Фото: Міністерство культури та інформаційної політики. 
Вибиті вікна в пам’ятках архітектури. Фото: Міністерство культури та інформаційної політики. 

Проте, Одеса не є єдиною жертвою російської агресії. В Миколаєві було повністю зруйновано будівлю Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, яка розташовувалася в історичній будівлі, що мала значення як пам'ятка архітектури місцевого значення.

МКІП виступило з пропозицією співпрацювати з міжнародними організаціями та партнерами для організації швидкого та ефективного відновлення та консервації цінних культурних об'єктів, що постраждали внаслідок російської атаки.

Нагадаємо, російська атака по Миколаївській та Одеській областях спрямована проти мирного населення та важливих об'єктів інфраструктури. Світ має завдати РФ санкційного удару.

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