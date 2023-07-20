РФ має зазнати санкційного удару: Єрмак відреагував на атаку по Одесі

Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Російська атака по Миколаївській та Одеській областях спрямована проти мирного населення та важливих об'єктів інфраструктури. Світ має завдати РФ санкційного удару.

Про це написав на своєму Telegram-каналі голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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"Відповідь на терор є лише одна — протидія. Ворог розуміє тільки мову сили. Цей терор відбувається як проти українців, так і проти держав Глобального Півдня, де росіяни хочуть створити проблеми з їжею, а також Заходу, де за задумом росіян має бути криза біженців. Маємо об‘єднатися проти цього зла. Економіка Росії повинна зазнати нищівного санкційного удару", — зазначив Андрій Єрмак.

Крім того, голова Офісу Президента додав, що військово-промисловий комплекс має бути обмежений у можливостях виготовляти озброєння. Тим часом Україна має отримати зброю для захисту неба та наступальних дій.

Реакція Єрмака на обстріл Одеси. Фото: скриншот

Зазначимо, внаслідок нічної атаки по Одесі постраждали 8 людей. Президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття рідним загиблих та поранених.

Нагадаємо, окупанти вчергове вдалися до підступної нічної атаки. Внаслідок ракетного удару було влучання в адмінбудівлю. З ночі на місці події працюють пів сотні рятувальників. Журналісти Новини.LIVE побачили наслідки чергової російської атаки.