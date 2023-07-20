РФ має зазнати санкційного удару: Єрмак відреагував на атаку по Одесі
Російська атака по Миколаївській та Одеській областях спрямована проти мирного населення та важливих об'єктів інфраструктури. Світ має завдати РФ санкційного удару.
Про це написав на своєму Telegram-каналі голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.
"Відповідь на терор є лише одна — протидія. Ворог розуміє тільки мову сили. Цей терор відбувається як проти українців, так і проти держав Глобального Півдня, де росіяни хочуть створити проблеми з їжею, а також Заходу, де за задумом росіян має бути криза біженців. Маємо об‘єднатися проти цього зла. Економіка Росії повинна зазнати нищівного санкційного удару", — зазначив Андрій Єрмак.
Крім того, голова Офісу Президента додав, що військово-промисловий комплекс має бути обмежений у можливостях виготовляти озброєння. Тим часом Україна має отримати зброю для захисту неба та наступальних дій.
Зазначимо, внаслідок нічної атаки по Одесі постраждали 8 людей. Президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття рідним загиблих та поранених.
Нагадаємо, окупанти вчергове вдалися до підступної нічної атаки. Внаслідок ракетного удару було влучання в адмінбудівлю. З ночі на місці події працюють пів сотні рятувальників. Журналісти Новини.LIVE побачили наслідки чергової російської атаки.