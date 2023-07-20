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РФ должна испытать санкционный удар: Ермак отреагировал на атаку по Одессе

20 июля 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ должна испытать санкционный удар: Ермак отреагировал на атаку по Одессе
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Российская атака по Николаевской и Одесской областям направлена против мирного населения и важных объектов инфраструктуры. Мир должен нанести РФ санкционный удар.

Об этом написал на своем Telegram-канале глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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"Ответ на террор есть только один — противодействие. Враг понимает только язык силы. Этот террор происходит как против украинцев, так и против государств Глобального Юга, где россияне хотят создать проблемы с едой, а также Запада, где по замыслу россиян должен быть кризис беженцев. Должны объединиться против этого зла. Экономика России должна потерпеть сокрушительный санкционный удар", — отметил Андрей Ермак.

Кроме того, глава Офиса Президента добавил, что военно-промышленный комплекс должен быть ограничен в возможностях производить вооружение. Между тем, Украина должна получить оружие для защиты неба и наступательных действий.

Реакция Ермака на обстрелы Одессы. Фото: скриншот
Реакция Ермака на обстрелы Одессы. Фото: скриншот

Отметим, в результате ночной атаки по Одессе пострадали 8 человек. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования родным погибших и раненых.

Напомним, оккупанты в очередной раз прибегли к коварной ночной атаке. В результате ракетного удара было попадание в админздание. С ночи на месте происшествия работают полсотни спасателей. Журналисты Новини.LIVE увидели последствия очередной российской атаки.

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