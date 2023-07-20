Повреждены достопримечательности и музеи: Минкульт об обстреле Одессы и Николаева
В результате ночной атаки со стороны российской армии 20 июля, ряд зданий в центре Одессы получил значительные повреждения. Речь идет о памятниках архитектуры и музеях.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
Минкульт начал сотрудничество с международными партнерами по осуществлению первоочередных мероприятий по консервации поврежденных памятников. Известно, что среди поврежденных построек Одессы находится Одесский литературный музей и Одесский археологический музей, где пострадали окна и двери. Особое внимание МКИП обращает на объекты Всемирного наследия в Одессе, в частности, исторический центр города с портовой частью, которые также получили повреждения в результате российских обстрелов.
Однако Одесса не является единственной жертвой российской агрессии. В Николаеве было полностью разрушено здание Николаевского областного центра народного творчества и культурно-образовательной работы, которое размещалось в историческом здании, что имело значение как памятник архитектуры местного значения.
МКИП выступило с предложением сотрудничать с международными организациями и партнерами для организации быстрого и эффективного восстановления и консервации ценных культурных объектов, пострадавших в результате российской атаки.
Напомним, российская атака по Николаевской и Одесской областям направлена против мирного населения и важных объектов инфраструктуры. Мир должен нанести РФ санкционный удар.