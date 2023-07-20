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Повреждены достопримечательности и музеи: Минкульт об обстреле Одессы и Николаева

20 июля 2023 16:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Повреждены достопримечательности и музеи: Минкульт об обстреле Одессы и Николаева
Одесский археологический музей Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате ночной атаки со стороны российской армии 20 июля, ряд зданий в центре Одессы получил значительные повреждения. Речь идет о памятниках архитектуры и музеях.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

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Минкульт начал сотрудничество с международными партнерами по осуществлению первоочередных мероприятий по консервации поврежденных памятников. Известно, что среди поврежденных построек Одессы находится Одесский литературный музей и Одесский археологический музей, где пострадали окна и двери. Особое внимание МКИП обращает на объекты Всемирного наследия в Одессе, в частности, исторический центр города с портовой частью, которые также получили повреждения в результате российских обстрелов.

Выбиты окна в памятниках архитектуры. Фото: Министерство культуры и информационной политики.
Выбиты окна в памятниках архитектуры. Фото: Министерство культуры и информационной политики.

Однако Одесса не является единственной жертвой российской агрессии. В Николаеве было полностью разрушено здание Николаевского областного центра народного творчества и культурно-образовательной работы, которое размещалось в историческом здании, что имело значение как памятник архитектуры местного значения.

МКИП выступило с предложением сотрудничать с международными организациями и партнерами для организации быстрого и эффективного восстановления и консервации ценных культурных объектов, пострадавших в результате российской атаки.

Напомним, российская атака по Николаевской и Одесской областям направлена против мирного населения и важных объектов инфраструктуры. Мир должен нанести РФ санкционный удар.

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