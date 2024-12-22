Нові правила: послуги без направлення лікаря стануть платними

Лікар з пацієнтом в лікарні. Фото ілюстративне: УНІАН

Уже з 1 січня запроваджено нові правила оплати медичних послуг по всій Україні. Пацієнти, які звертаються до лікаря без направлення, зможуть отримувати послуги лише на платній основі.

Про це в коментарі "Київ24" розповіла ексзаступниця міністра охорони здоров'я Наталя Лісневська.

Читайте також:

Платні послуги через самозвернення

За її словами, з початку 2025 року пацієнти, які звертаються до медичних закладів без направлення сімейного чи спеціалізованого лікаря, отримуватимуть послуги виключно власним коштом. Це нововведення спрямоване на оптимізацію роботи медичних установ і скорочення кількості непотрібних звернень.

"Ми врегулювали питання, які послуги і коли можуть бути платними. Якщо людина вирішила звернутися до лікарні без направлення, вона може це зробити, але лише на платній основі", — пояснила ексзаступниця.

Наталя Лісневська каже, що нові правила також стосуються послуг, що не входять до програми медичних гарантій, яку фінансує НСЗУ.

"Все, що гарантовано державою, є безплатним. Якщо заклад надає послуги понад ці гарантії, це може бути платним", — зазначила Лісневська.

Електронні направлення

Позитивна зміна — перехід на електронні направлення, що знижує паперову бюрократію.

"Система працює, пацієнту не потрібно носити паперові направлення, усе зручно та прозоро", — додала представниця міністерства.

Нагадаємо, в Одеській області з нового року зменшать кількість ліжко-місць у лікарнях. Також ми писали, що зимові канікули для школярів Одещини розпочнуться в різні дати, залежно від рішення кожного навчального закладу.